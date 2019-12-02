Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від жеребкування Євро-2020.

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився своїми очікуваннями і емоціями від жеребкування Євро-2020, яке пройшло 30 листопада в Бухаресті.

— Те, що ми гратимемо проти Нідерландів ми знали одразу, щойно закінчився відбірковий цикл. Австрію – в принципі, очікували. Більше переживали щоб Португалія не попалася, тому що це вважається топова збірна. З рештою збірних можна грати, нормальний жереб. Думаю у всіх команд є шанс вийти далі.

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— Кого хочете четвертою командою?

— Грузини до нас в групу сильно рвуться. Давид Хочолава каже, що вони в будь-якому випадку пройдуть далі. Зрозуміло, що якщо вийде Румунія, то буде Румунія, якщо ні, то чекатимемо на Грузію.

Нагадаємо, визначилися склади груп фінальної частини Євро-2020.