Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от жеребьевки Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями и эмоциями от жеребьевки Евро-2020, которая прошла 30 ноября в Бухаресте.

— То, что мы будем играть против Нидерландов мы знали сразу, когда закончился отборочный цикл. Австрию – в принципе, ожидали. Больше переживали чтобы Португалия не попалась, потому что это считается топовая сборная. С остальными сборными можно играть, нормальный жребий. Думаю у всех команд есть шанс выйти дальше.

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— Кого хотите четвертой командой?

— Грузины к нам в группу сильно рвутся. Давид Хочолава говорит, что они по-любому пройдут дальше. Понятно, что если выйдет Румыния, то будет Румыния, если нет, то будем ждать Грузию.

Напомним, определились составы групп финальной части Евро-2020.