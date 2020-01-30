Вдова Кобі Брайанта зробила першу заяву після смерті чоловіка та доньки

Вдова легендарного баскетболіста Кобі Брайанта Ванесса зробила першу заяву після смерті чоловіка та 13-річної доньки Джіанни.

Ванесса опублікувала зворушливий пост на своїй сторінці Instagram:

— Мої дівчатка і я хочемо подякувати мільйонам людей, які проявили підтримку і любов в цей жахливий час. Спасибі за всі молитви. Ми безумовно потребуємо їх. Ми повністю спустошені раптовою втратою мого любого чоловіка, Кобі – чудового батька наших дітей; і моєї прекрасної, милої Джіанни – люблячої, вдумливої ​​і чудової доньки і дивовижної сестри Наталії, Б’янки і Капрі. Ми також поділяємо горе тих сімей, які теж втратили своїх близьких у неділю.

Зараз не вистачає слів, щоб описати наш біль. Мені приємно знати, що Кобі і Джіджі так любили. Ми були неймовірно щасливі мати їх в нашому житті. Я хотіла б, щоб вони були з нами назавжди. Це були наші прекрасні благословення, які пішли від нас занадто рано.

Неможливо уявити життя без них. Але ми прокидаємося кожен день, намагаючись продовжувати, тому що Кобі і наше малятко Джіджі світять нам, щоб освітити шлях. Наша любов до них нескінченна. Я просто хотіла б обійняти, поцілувати і благословити їх. Мати їх тут, з нами, назавжди.

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Велике спасибі за ваші молитви і за любов до Кобі, Джіджі, Наталі, Б’янки, Капрі і до мене, – написала Ванесса, опублікувавши спільне фото.

За 9 годин пост Ванесси в Instagram зібрав майже 6,5 млн вподобань.

Нагадаємо, Кобі, Джіанна і ще семеро людей загинули 26 січня в авіакатастрофі приватного вертольота в Каліфорнії. Раніше Факти ICTV писали, що відомо про гелікоптер Sikorsky S-76, на якому розбився Кобі Брайант.

Фото: Vanessa Bryant