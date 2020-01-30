Вдова Кобі Брайанта зробила першу заяву після смерті чоловіка та доньки

Вдова легендарного баскетболіста Кобі Брайанта Ванесса зробила першу заяву після смерті чоловіка та 13-річної доньки Джіанни.
Ванесса опублікувала зворушливий пост на своїй сторінці Instagram:
— Мої дівчатка і я хочемо подякувати мільйонам людей, які проявили підтримку і любов в цей жахливий час. Спасибі за всі молитви. Ми безумовно потребуємо їх. Ми повністю спустошені раптовою втратою мого любого чоловіка, Кобі – чудового батька наших дітей; і моєї прекрасної, милої Джіанни – люблячої, вдумливої і чудової доньки і дивовижної сестри Наталії, Б’янки і Капрі. Ми також поділяємо горе тих сімей, які теж втратили своїх близьких у неділю.
Зараз не вистачає слів, щоб описати наш біль. Мені приємно знати, що Кобі і Джіджі так любили. Ми були неймовірно щасливі мати їх в нашому житті. Я хотіла б, щоб вони були з нами назавжди. Це були наші прекрасні благословення, які пішли від нас занадто рано.
Неможливо уявити життя без них. Але ми прокидаємося кожен день, намагаючись продовжувати, тому що Кобі і наше малятко Джіджі світять нам, щоб освітити шлях. Наша любов до них нескінченна. Я просто хотіла б обійняти, поцілувати і благословити їх. Мати їх тут, з нами, назавжди.
Читайте: Батько дівчинки: у мережі запустили флешмоб на честь Кобі Брайанта
Дякую за вашу підтримку. Ми просимо вас надати нам повагу і конфіденційність, які нам знадобляться в цій новій реальності. Щоб вшанувати нашу сім’ю Team Mamba, фонд Mamba Sports Foundation заснував фонд MambaOnThree, щоб допомогти іншим сім’ям, постраждалим від цієї трагедії. Щоб пожертвувати, будь ласка, перейдіть на сайт MambaOnThree.org.
Велике спасибі за ваші молитви і за любов до Кобі, Джіджі, Наталі, Б’янки, Капрі і до мене, – написала Ванесса, опублікувавши спільне фото.
View this post on Instagram
My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family
За 9 годин пост Ванесси в Instagram зібрав майже 6,5 млн вподобань.
Нагадаємо, Кобі, Джіанна і ще семеро людей загинули 26 січня в авіакатастрофі приватного вертольота в Каліфорнії. Раніше Факти ICTV писали, що відомо про гелікоптер Sikorsky S-76, на якому розбився Кобі Брайант.
Фото: Vanessa Bryant