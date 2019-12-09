Рішення WADA щодо Росії: чи зможуть росіяни зіграти на Євро-2020 та ЧС-2022

Виконком WADA усунув Росію на чотири роки від участі у великих міжнародних змаганнях. Факти ICTV розклали по поличках, де збірна РФ зможе взяти участь, а де ні.
WADA позбавило можливості російських спортсменів брати участь в міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки. Рішення було ухвалено одноголосно під час засідання виконкому організації у Лозанні.
Також WADA заборонило відвідувати міжнародні турніри держслужбовцям РФ і керівництву Олімпійського комітету Росії і Паралімпійського комітету країни. А протягом чотирьох років РФ не зможе подавати заявки на проведення міжнародних змагань.
На які турніри поширюється рішення WADA щодо Росії?
- Літня Олімпіада – 2020 у Токіо
- Зимова Олімпіада – 2022 у Пекіні
- ЧС з футболу – 2022 у Катарі
- Універсіада-2021
- Універсіада-2023
Росія пропустить ЧС-2022 у Катарі, а якщо збірній все ж дозволять брати участь у турнірі, то вона поїде без прапора та гімну. На Олімпіаду-2020 росіяни якщо і поїдуть, то без прапора.
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На чемпіонаті світу з біатлону збірна Росії ще виступить, адже апеляцію, яку РФ, скоріш за все, подаватиме навряд чи розглянуть оперативно.
На які турніри не поширюється рішення WADA?
- Євро-2020 з футболу
- Чемпіонати Європи
- Кубки світу
Збірна Росії зіграє на Євро-2020 з прапором та гімном, а Санкт-Петербург залишиться серед дванадцяти міст, які приймуть турнір. Чому так? – Все просто. Регіональні федерації, до яких відноситься УЄФА, не зобов’язані слідувати рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства.
На чемпіонатах Європи, Кубках світу та інших менш великих стартах росіяни допускатимуться до участі.
У Росії є 21 день, щоб оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді. Рішення WADA щодо Росії вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.