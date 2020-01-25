Кубок світу з біатлону: Україну дискваліфікували після змішаної естафети

Збірна України посіла десяте місце в змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія), однак після змагань українську команду дискваліфікували.

Причиною дискваліфікації стало порушення правил техніки безпеки Оленою Підгрушною на вогневому рубежі. За її словами, вона не одягнула гвинтівку, коли переходила на інший вогневий рубіж. Українка бігла на останньому етапі естафети.

Крім Підгрушної, Україну в змішаній естафеті представляли Артем Тищенко, Артем Прима та Юлія Джима.

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Українська команда пройшла дистанцію без штрафних кіл, використавши дев’ять додаткових патронів. Українці поступилися три з половиною хвилини переможцю естафети – збірній Франції.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася іспанці Гарбіньї Мугурусі в матчі третього кола на Australian Open 2020.