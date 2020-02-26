У FA підтвердили ймовірність скасування Євро-2020 через коронавірус

Футбольна асоціація Англії (FA) відстежує потенційний вплив спалаху коронавірусу Covid-19 на чемпіонат Європи з футболу 2020, а також ймовірність його скасування чи перенесення.

У Лондоні на Вемблі відбудеться сім матчів турніру, зокрема і фінальна гра, в якій визначиться володар трофею чемпіонів Європи. Враховуючи ці та інші фактори, столицю Туманного Альбіону відвідають понад 100 тис. вболівальників з усієї Європи.

— Очевидно, що безпека кожного, хто відвідує наші заходи, є нашим першочерговим завданням. FA прийме всі поради та рекомендації та продовжуватиме оцінювати ситуацію разом з нашими партнерами та зацікавленими сторонами, – сказав прес-секретар FA.

Раніше віце-президент УЄФА Мішель Уве заявив, що у випадку погіршення ситуації з епідемією коронавірусу існує ймовірність скасування Євро-2020.

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Наразі УЄФА стежить за ситуацією в 12 країнах, які прийматимуть перший спільний чемпіонат Європи.

Нагадаємо, ВООЗ не бачить підстав для скасування Олімпіади 2020 через коронавірус.