Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико, который состоялся на Энфилде в Ливерпуле, мог вызвать резкое увеличение больных коронавирусом.

Игру на Энфилде посетило 54 тыс. болельщиков, из которых 3 тыс. приехали из Мадрида поддержать матрасников. Такое большое количество людей в одном месте могло стать главным фактором распространения вируса на территории Великобритании и Испании.

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С таким заявлением выступил руководитель службы здравоохранения Ливерпуля Мэтью Эштон.

— Это было неправильно решение проводить матч. Правительство просто не понимало тогда всю серьезность ситуации. Мы этого никогда не узнаем, но вполне вероятно, что матч против Атлетико стал одним из тех событий, которые повлияли на рост числа зараженных коронавирусом, — заявил Эштон.

На 11 марта в Ливерпуле было всего шесть подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Сейчас в Великобритании подтверждено 33 718 случаев заражения коронавирусом, 135 человек выздоровели, 2921 — умерли. В Испании подтвержденных 117 710 случаев, 30 315 человек выздоровели, 10 935 человек умерли.

В матче на Энфилде Ливерпуль уступил Атлетико со счетом 3:2 и оставил текущий розыгрыш Лиги чемпионов. Таким образом, Ливерпуль не сумел защитить свой титул.

Напомним, финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.