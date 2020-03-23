Це була біологічна бомба! В Італії знайшли джерело поширення Covid-19

В Італії вважають, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.

Зустріч відбулася 19 лютого у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

— Як дійшло до такої трагічної ситуації? 19 лютого 40 тис. мешканців Бергамо поїхали на Сан-Сіро на матч Аталанта — Валенсія. Вони поїхали автобусами, потягами, автомобілями. На жаль, це була біологічна бомба, – розповів керівник відділу пульмонології лікарні імені Папи Римського міста Бергамо Фабіано Ді Марко.

Нагадаємо, матч на Сан-Сіро відбувся за повних трибун.

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На даний момент в Італії зафіксовано майже 60 тис. хворих і понад 5 тис. померлих. Місто Бергамо знаходиться в регіоні Ломбардії, де зареєстрована половина хворих на Covid-19 в Італії.

Нагадаємо, футболісти Реала, Барселони, Ліверпуля та Динамо закликали всіх вболівальників та громадян залишатися вдома через карантин, який пов’язаний з поширенням вірусу Covid-19.

Джерело: Cardena Ser