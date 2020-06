Відбір на ЧС-2022: коли та у якому форматі стартує європейська кваліфікація

Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо формату європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі, а також назвав дати проведення матчів.

Відомо, що ігри мають відбуватися у вікна для міжнародних матчів, у кожному вікні збірна проведе дві або три зустрічі. Європейська кваліфікація на ЧС-2022 стартує у березні 2021 року та триватиме до листопада 2021 року.

Також УЄФА розробив процедуру жеребкування європейської кваліфікації, але її ще повинні затвердити у ФІФА.

УЄФА хоче розбити національні команди на десять груп: п’ять груп по шість команд, та решта по п’ять. У групах команди зустрінуться з кожним опонентом на домашніх аренах та в гостях.

The draw procedure for the 2022 @FIFAWorldCup qualifiers was today approved by #UEFAExCo, pending FIFA confirmation.

groups

Group winners qualify directly

Runners-up joined by two teams from the #NationsLeague in play-offs to determine the last three teams to qualify. pic.twitter.com/P9HH4AOzb9

— UEFA (@UEFA) June 18, 2020