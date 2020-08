Англійський Манчестер Сіті презентував гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування виконане у чорному кольорі з темно-синіми та золотими вставками. Особливістю джерсі є орнамент на лицьовій стороні. Під час розробки дизайну творці надихалися районом Манчестера Каслфілдом та Бріджвотерському каналу, які є символами минулого, сьогодення та майбутнього.

Taking the City with us

Our new @pumafootball 2020/21 away kit.

— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020