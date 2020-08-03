Англійський Манчестер Сіті презентував гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування виконане у чорному кольорі з темно-синіми та золотими вставками. Особливістю джерсі є орнамент на лицьовій стороні. Під час розробки дизайну творці надихалися районом Манчестера Каслфілдом та Бріджвотерському каналу, які є символами минулого, сьогодення та майбутнього.

— Хоча історія Каслфілда бере свій початок ще з римських часів, він є серцем промислового минулого Манчестера. Саме тут було побудовано перший у світі промисловий канал – Бріджвотерський та першу міжміську залізницю.

З часом район Каслфілд трансформувався в один з головних художніх та музичних центрів Манчестера

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Виїзний комплект доповнюють чорні шорти та темно-сині гетри.

У презентації форми взяли участь футболісти містян: Серхіо Агуеро, Кевін де Брюйне, Олександр Зінченко, Філ Фоден, Емерік Ляпорт, Бернарду Сілва та Джемма Боннер.























Зінченко та Агуеро презентували нову виїзну форму Манчестер Сіті / 6 фотографий

Технічним спонсором команди є німецький бренд спортивного одягу Puma. Ціна джерсі €90 та €150.

Домашня форма Сіті

16 липня манчестерська команда презентувала домашній комплект форми на сезон-2020/21. Він виконаний у традиційному блакитному кольорі з принтом із білих ліній, що нагадують потріскане скло.



















Зінченко та Агуеро презентували нову виїзну форму Манчестер Сіті / 5 фотографий

Розробники джерсі під час створення надихалися роботами англійського художника Марка Кеннеді.

У новому екіпіруванні містяни вперше вийшли на матч 1/2 фіналу Кубка Англії проти Арсенала на Вемблі.