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Факти / Спорт

Реал Мадрид представив білий та рожевий комплекти форми

Мадридський Реал презентував два комплекти футбольної форми – домашній та гостьовий – на сезон-2020/21.

Домашній комплект виконаний у традиційному білому кольорі з рожевими вставками, які розміщені по боках джерсі та на зворотній стороні коміра з V-подібним вирізом.

Читайте: Кольори всередині: Барселона показала чорно-золоту гостьову форму

На футболці також розміщена ледь помітна графіка, яка уособлює сучасну культуру іспанської столиці.

Шорти та гетри будуть білими з трьома рожевими смужками.

  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
Реал Мадрид представив білий та рожевий комплекти форми / 5 фотографий

Гостьова форма виконана у рожевому кольорі з темно-синіми елементами. Шорти та гетри повторюють кольори виїзної джерсі.

Форма голкіперів вершкових буде світло-блакитного та помаранчевого кольорів.

  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
  • Форма Реал Мадрид 2020/21
Реал Мадрид представив білий та рожевий комплекти форми / 4 фотографии

У цьому комплекті галактикос зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на Етіхад. Зустріч відбудеться 7 серпня у Манчестері.

Технічним спонсором клубу є німецький бренд спортивного одягу Adidas. Новенькі джерсі вже доступні в офіційних магазинах та інтернет-магазинах клубу та Adidas. Ціна джерсі – €89,95 та €129,95.

Фото: FC Real Madrid

Джерело: FC Real Madrid

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