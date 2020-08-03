Английский Манчестер Сити представил гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Экипировка выполнена в черном цвете с темно-синими и золотыми вставками. Особенностью джерси является орнамент на лицевой стороне. При разработке дизайна создатели вдохновлялись районом Манчестера Каслфилдом и Бриджуотерским каналом, которые являются символами прошлого, настоящего и будущего.
— Хотя история Каслфилда берет свое начало еще с римских времен, он является сердцем промышленного прошлого Манчестера. Именно здесь был построены первый в мире промышленный канал — Бриджуотерский, и первая междугородняя железная дорога.
Taking the City with us
Our new @pumafootball 2020/21 away kit.
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#ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG
— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020
Со временем район Каслфилд трансформировался в один из главных художественных и музыкальных центров Манчестера.
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Выездной комплект дополняют черные шорты и темно-синие гетры.
В презентации формы приняли участие футболисты горожан: Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне, Александр Зинченко, Фил Фоден, Эменрик Ляпорт, Бернарду Силва и Джемма Боннер.
Техническим спонсором команды является немецкий бренд спортивной одежды Puma. Цена джерси €90 и €150.
Домашняя форма Сити
16 июля манчестерская команда презентовала домашний комплект формы на сезон-2020/21. Он выполнен в традиционном голубом цвете с принтом из белых линий, напоминающие потрескавшееся стекло.
Разработчики джерси при создании вдохновлялись работами английского художника Марка Кеннеди.
В новой экипировке горожане впервые вышли на матч 1/2 финала Кубка Англии против Арсенала на Уэмбли.