Английский Манчестер Сити представил гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в черном цвете с темно-синими и золотыми вставками. Особенностью джерси является орнамент на лицевой стороне. При разработке дизайна создатели вдохновлялись районом Манчестера Каслфилдом и Бриджуотерским каналом, которые являются символами прошлого, настоящего и будущего.

Taking the City with us

Our new @pumafootball 2020/21 away kit.

SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm

#ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG

— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020