Английский Манчестер Сити представил гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в черном цвете с темно-синими и золотыми вставками. Особенностью джерси является орнамент на лицевой стороне. При разработке дизайна создатели вдохновлялись районом Манчестера Каслфилдом и Бриджуотерским каналом, которые являются символами прошлого, настоящего и будущего.

— Хотя история Каслфилда берет свое начало еще с римских времен, он является сердцем промышленного прошлого Манчестера. Именно здесь был построены первый в мире промышленный канал — Бриджуотерский, и первая междугородняя железная дорога.

Со временем район Каслфилд трансформировался в один из главных художественных и музыкальных центров Манчестера.

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Выездной комплект дополняют черные шорты и темно-синие гетры.

В презентации формы приняли участие футболисты горожан: Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне, Александр Зинченко, Фил Фоден, Эменрик Ляпорт, Бернарду Силва и Джемма Боннер.























Зинченко и Агуэро презентовали новую выездную форму Манчестер Сити / 6 фотографий

Техническим спонсором команды является немецкий бренд спортивной одежды Puma. Цена джерси €90 и €150.

Домашняя форма Сити

16 июля манчестерская команда презентовала домашний комплект формы на сезон-2020/21. Он выполнен в традиционном голубом цвете с принтом из белых линий, напоминающие потрескавшееся стекло.



















Зинченко и Агуэро презентовали новую выездную форму Манчестер Сити / 5 фотографий

Разработчики джерси при создании вдохновлялись работами английского художника Марка Кеннеди.

В новой экипировке горожане впервые вышли на матч 1/2 финала Кубка Англии против Арсенала на Уэмбли.