Манчестер Сіті у суботу, 15 серпня, проведе матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Хосепа Гвардіоли на стадіоні Жозе Альваладе у Лісабоні зіграють проти французького Ліона. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. Успіх французького клубу оцінюють в 12.0. Нічийний результат зустрічі в основний час — 6.30.

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Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу містян та ліонців до стадії 1/2 фіналу турніру. На Манчестер Сіті дають коефіцієнт 1.10, тоді як на прохід Ліона до наступної стадії – 7.86.

Варто відзначити, що матчі з 1/4 фіналу турніру відбуваються у форматі однієї гри.

Це буде третя зустріч команд в історії єврокубків. Вперше вони зустрілися в рамках групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19. У першому матчі французи здобули виїзну перемогу 2:1, а на своєму полі розписали нічию – 2:2.

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