У другому турі групового етапу Ліги націй-2020/21 елітного дивізіону у четвертій групі збірна України зустрінеться із командою Іспанії. Матч відбудеться 6 вересня у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 7 вересня о 16.40 та 8 вересня о 2.10 на каналі Футбол 2 або 8 вересня об 11.10 на телеканалі Футбол 1.

Також текстова трансляція матчу Іспанія — Україна буде доступна на сайті Факти ICTV.

Це буде шоста очна зустріч команд. У попередніх матчах іспанська команда чотири рази святкувала перемогу, ще один раз збірні розписали нічию на стадії групового етапу кваліфікації на Євро-2004.

За всю історію протистоянь іспанці десять разів відзначилися у воротах синьо-жовтих, тоді як українці засмутили Фурію Роху лише тричі.

Фото: Marca