Внаслідок обстрілу Києва з боку російських військ пошкоджень зазнала історична та духовна пам’ятка Подільського району столиці — Свято-Покровський храм.

Про це повідомив очільник Подільської районної військової адміністрації в місті Києві Володимир Наконечний.

Свято-Покровський храм у Києві: наслідки атаки РФ

Російських удар призвів до пошкодження вікон, бань та унікального старовинного фасаду будівлі, викладеного з жовтої київської цегли. Цей елемент храму зберігав історичну пам’ять району понад століття.

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— Від ворожої атаки постраждав Свято-Покровський храм – церква 1906 року, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря. Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам’ять цього району, — зазначив очільник Подільської РВА.

Наконечний наголосив, що цілеспрямовані обстріли та пошкодження релігійних споруд є черговим свідченням намірів Росії знищити не лише домівки людей, а й культурне та духовне надбання України.

Варто зазначити, що Свято-Покровський храм у Києві, збудований у 1906 році, є найстарішим культовим об’єктом для мешканців Мостицького масиву та Виноградаря у Подільському районі.

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Наслідки обстрілу фіксувалися у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Фото: Подільська РВА

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