Російські окупаційні війська почали застосовувати на території України нові технології керування безпілотними літальними апаратами, які дозволяють завдавати точних ударів. Зазначену технологічну допомогу Москва, ймовірно, отримує від Китаю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Нова загроза: точність атак та тактика очікування

За словами президента, противник уже здійснив кілька спроб застосування нових систем керування в бойових умовах. Поки що такі випадки не є масовими, проте вони демонструють суттєвий стрибок у точності ураження цілей.

Зараз дивляться

— Вони вже почали це робити і діють дуже точно на території України, атакуючи нас, — наголосив Зеленський.

Президент навів конкретний приклад застосування цієї технології, який зафіксували українські військові, порівнявши її з розробками, що є на озброєнні Сполучених Штатів Америки.

— Дрон залетів через вікно будинку, завис і чекав на людей. А потім, коли люди вийшли, він атакував. Це щось нове для нас — те, чим насправді володіють США, — розповів він.

Зеленський висловив переконання, що Китай передає та продовжуватиме передавати відповідні технологічні рішення Росії. За оцінками президента, масштабніше отримання нових можливостей у цій сфері чекає на Москву наприкінці грудня — на початку січня.

Що відомо про технологічну підтримку РФ із боку Китаю

Інформація про залучення китайських компонентів до виробництва російських безпілотників регулярно з’являється у провідних світових виданнях.

За даними видання Politico від 7 вересня, які базуються на викритих документах, китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group могла поставити Росії десятки тонн спеціальних матеріалів, необхідних для масового виготовлення ударних безпілотників.

Постачання намагалися приховати через маніпуляції в митній та транспортній документації.

Крім цього, 25 серпня журналісти The Wall Street Journal повідомляли, що КНР постачає РФ критичні компоненти та технологічні рішення, які дозволяють модернізувати іранські дрони-камікадзе. Це робить їх швидшими та значно складнішими для збиття українськими засобами ППО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.