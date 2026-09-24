Застосунок для військовослужбовців Армія+ отримав оновлення до версії 4.0.0. У програмі змінили інтерфейс і спростили авторизацію користувачів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо про нову версію застосунку Армія+

У новій версії Армія+ оновили інформацію, яка відображається на головному екрані застосунку.

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Тепер користувачі можуть бачити статистику верифікованих уражень армії РФ, дописи з інформаційної стрічки Пульс, незавершені навчальні курси військовослужбовця та прогрес їхнього проходження.

На головному екрані застосунку відображатимуться актуальні опитування.

– Статистика верифікованих уражень береться з бойової системи DELTA за останні 7 днів. Інформація оновлюється щодня, також можна переглянути деталізовані дані за видами та родами військ, – пояснили в оборонному відомстві.

За інформацією Міноборони, у новій версії Армія+ спростили вхід військовослужбовців через систему BankID Національного банку України.

Тепер для авторизації потрібно зробити менше натискань. За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, оновлений головний екран застосунку дасть користувачам змогу швидше отримувати доступ до його функцій.

У Міноборони повідомили, що в наступних версіях Армія+ планують додати нові блоки та можливість “самостійно змінювати їх порядок відповідно до власних потреб”.

Оновлення застосунку 4.0.0 вже доступне для Android та iOS.

Нагадаємо, застосунок Армія+ для військових запустили 8 серпня 2024 року. Програму кілька разів оновлювали.

У грудні минулого року презентували попередню версію 3.0.0. У ній стали доступними цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка Пульс та спрощений доступ до сервісів.

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