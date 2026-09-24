Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном біля Білого дому назвав їхні стосунки “міцною дружбою”.

Китайський лідер заявив, що країни мають уникати конфліктів і “мирно співіснувати”, повідомляє The Guardian.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: що відомо

Президент США Дональд Трамп зустрів голову КНР Сі Цзіньпіна біля Білого дому у Вашингтоні у четвер, 24 вересня.

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Трамп особисто привітав китайського лідера перед початком двосторонньої зустрічі.

Вийшовши на трибуну, Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Сполучені Штати є “великими країнами” з “великими народами”. Він сказав, що приїхав, щоб “продовжити нашу дружбу, розширити співпрацю та сприяти добробуту наших народів”.

Трамп заявив, що він “дуже пишається” відносинами між США та Китаєм. За його словами, дві країни працюють над “більш збалансованими торговельними відносинами”, які передбачають “новий доступ до ринків для американських фермерів і власників ранчо”.

Він відзначає новий прогрес у торговельних відносинах між США та Китаєм і каже, що вони із Сі Цзіньпіном “досягли значного прогресу у вирішенні питань, що стоять перед нашими двома країнами”.

Дональд Трамп зазначив, що Сі Цзіньпін є першим китайським лідером, який вдруге здійснює офіційний візит до Білого дому. Він додав, що після першого обрання Трампа у 2016 році вони “створили справді чудову дружбу”.

– Багато чого змінилося відтоді, як він був тут востаннє, – зазначив президент США.

Сі Цзіньпін зауважив, що Китай та США мають уникати конфліктів та конфронтацій.

– Наші дві армії повинні підтримувати регулярний діалог, – сказав китайський лідер.

Він додав, що конкуренція між Китаєм і США має бути позитивною та залишатися в установлених межах: Ми повинні мирно співіснувати.

Він заявив, що Китай і США повинні забезпечити, щоб ШІ “завжди перебував під контролем людини”.

Оскільки і Китай, і США є державами, що розвивають штучний інтелект, Сі Цзіньпін зауважив, що вони мають можливості та відповідальність використовувати ШІ на благо і “забезпечити, щоб розвиток ШІ завжди перебував під контролем людини та служив добробуту людей”.

Сі Цзіньпін також заявив, що Китай залишає свої двері широко відчиненими та вітає американські компанії, які хочуть вести там бізнес.

– Ми сподіваємося, що до китайських компаній тут, у Сполучених Штатах, ставитимуться справедливо.

– Інтереси Китаю та Сполучених Штатів глибоко взаємопов’язані, – зазначив Сі Цзіньпін, додаючи, що без співпраці двох країн було б складно розв’язати багато світових проблем.

Китайський лідер каже, що Китай і США “несуть відповідальність за прогрес людства” та заявляє, що готовий працювати з Трампом, щоб “спрямовувати корабель китайсько-американських відносин”.

– Ми повинні посилити комунікацію, – сказав він, додаючи, що “відвертий, поглиблений і тривалий діалог може сприяти взаєморозумінню та взаємній довірі”.

За словами Трампа, вони також обговорять “нагальні питання”, пов’язані з безпекою, технологіями та штучним інтелектом, хоча він досі намагається зробити “суперінтелект” реальністю.

– Рішення, які ми ухвалюємо сьогодні у цих сферах, можуть сприяти миру та процвітанню протягом десятиліть і десятиліть у майбутньому, – зауважив президент США.

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