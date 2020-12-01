У матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 туринський Ювентус прийматиме київське Динамо. Зустріч відбудеться 2 грудня у Турині на стадіоні Ювентус Стедіум.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 2.

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У повторі гру можна буде переглянути 3 грудня о 2.40 та 16.00 на каналі Футбол 1, а також об 11.20 на Футбол 2.

Це буде шоста офіційна гра команд в історії. У першому турі групового етапу ЛЧ Ювентус здобув виїзну перемогу над біло-синіми у Києві. В інших трьох матчах фортуна теж була на боці туринського клубу, ще раз команди розійшлися нічиєю.

В іншому матчі лідер квартету G каталонська Барселона завітає в гості до угорського Ференцвароша. Зустріч відбудеться у Будапешті на Пушкаш Арені та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Dynamo Kyiv