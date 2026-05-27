Вночі лунали вибухи у Чернігові — місто було під масованою атакою РФ.

Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

Атака на Чернігів вночі 27 травня: що відомо

Після опівночі Повітряні сили попередили про рух російських дронів у напрямку Чернігова.

Дмитро Брижинський о 02:15 повідомив, що Чернігів під атакою.

О 03:02 він повідомив, що у Чернігові пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило.

5 травня російські дрони атакували центр Чернігова. Тоді стало відомо, що ворог атакував будівлю Чернігівської окружної прокуратури. Внаслідок атаки 17 осіб звернулися до лікарів із акубаротравмами.

Уранці 26 квітня російська армія атакувала Чернігів. Виникли пожежі в приватних будинках, зруйновані складські приміщення та горіли автомобілі. Також вибухами пошкодили квартирний будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.

