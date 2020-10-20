20 жовтня київське Динамо приймало туринський Ювентус у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, футбольний поєдинок закінчився з рахунком 0:2.

Зустріч пройшла на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.

Футбольний поєдинок пройшов напружено. У першому таймі було кілька небезпечних моментів для української команди. Спочатку на 13 хвилині К’єза атакував ворота, однак Бущан відбив м’яч. Подібний момент був і на 35 хвилині зустрічі – після удару Кулусевскі ворота знову врятував Бущан.

Українці спробували атакувати ворота супротивника на 18 хвилині – Супряга зробив відмінний удар головою.

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Рахунок відкрили італійці на 46 хвилині матчу – Мората провів успішну атаку воріт. Гравець повторив свій успіх на 84 хвилині зустрічі, закинувши ще один м’яч до воріт українців.

Склади команд

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Де Піна, Супряга.

Запасні: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цітаішвілі, Ледньов, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сирота, Дуелунд.

Ювентус: Щенсни, Куадрадо, К’єлліні, Бонуччі, Данило, Бентанкур, Рабьо, К’єза, Ремсі, Кулусевскі, Мората.

Запасні: Пінсольо, Буффон, Демірал, Фработта, Портанова, Артур, Федеріко Бернардескі, Дибала.

Зустріч Динамо та Ювентус

Футбольний матч Динамо – Ювентус зібрав 15 тис. вболівальників.

Зустріч провели, попри заборони МОЗ.

Під час поєдинку фанати не дотримувалися соціальної дистанції.