Під час розбору завалів на даху Національного музею Чорнобиль у Києві виявили частину ракети, яка влучила у будівлю. Зараз фахівці працюють над її ідентифікацією.

Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

Він уточнив, що на місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Комунальні служби та рятувальники продовжують розбирати завали, евакуйовувати пошкоджені автомобілі та демонтовувати пошкоджені елементи даху.

Найважливішою знахідкою став великий залишок ракети, який виявили на даху музею.

– Залишок достатньо великий, на ньому є серийні номери, вибухотехніки вже відпрацювали, але врешті-решт вдасться встановити ті ракети, і тоді ми будемо знати більше подробиць стосовно того, що насправді сталось, – зазначив він.

Ємельяненко також повідомив, що район навколо музею вже відкрили для проходу та проїзду. Однак небезпечні ділянки залишаються огородженими.

У ніч на 24 травня під час масованої атаки РФ по Києву ракета влучила у будівлю Національного музею Чорнобиль на Подолі.

Унаслідок удару сталася пожежа, було пошкоджено дах та частину стіни одного з виставкових залів.

Суттєвих пошкоджень зазнала й оновлена експозиція музею, яку відкрили лише місяць тому після реставрації.

Частину артефактів вдалося врятувати, однак деякі експонати були пошкоджені або знищені.

