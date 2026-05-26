Удар по музею Чорнобиль: частину ракети знайшли на даху будівлі
Під час розбору завалів на даху Національного музею Чорнобиль у Києві виявили частину ракети, яка влучила у будівлю. Зараз фахівці працюють над її ідентифікацією.
Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.
Залишок ракети на даху музею Чорнобиль: що відомо
Він уточнив, що на місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Комунальні служби та рятувальники продовжують розбирати завали, евакуйовувати пошкоджені автомобілі та демонтовувати пошкоджені елементи даху.
Найважливішою знахідкою став великий залишок ракети, який виявили на даху музею.
– Залишок достатньо великий, на ньому є серийні номери, вибухотехніки вже відпрацювали, але врешті-решт вдасться встановити ті ракети, і тоді ми будемо знати більше подробиць стосовно того, що насправді сталось, – зазначив він.
Ємельяненко також повідомив, що район навколо музею вже відкрили для проходу та проїзду. Однак небезпечні ділянки залишаються огородженими.
Музей Чорнобиль постраждав внаслідок атаки РФ
У ніч на 24 травня під час масованої атаки РФ по Києву ракета влучила у будівлю Національного музею Чорнобиль на Подолі.
Унаслідок удару сталася пожежа, було пошкоджено дах та частину стіни одного з виставкових залів.
Суттєвих пошкоджень зазнала й оновлена експозиція музею, яку відкрили лише місяць тому після реставрації.
Частину артефактів вдалося врятувати, однак деякі експонати були пошкоджені або знищені.