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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Де дивитися Брюгге — Динамо Київ у Лізі Європи

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 київське Динамо зустрінеться із бельгійським Брюгге. Гра відбудеться 25 лютого у Брюгге на стадіоні Ян Брейдел.

Ян Брейдел (стадион)

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3 та білоруський Беларусь 5. Интернет.

У повторі гру можна буде переглянути 26 лютого о 4.00 та 10.25 на каналі Футбол 1, а також в 18.30 на Футбол 2.

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи поточного сезону. Динамо першим відкрив рахунок після точного удару Віталія Буяльського, але бельгійці зрівняли завдяки голу Брендона Мехеле.

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У підсумку гра завершилася хитким та нічийним рахунком 1:1. Щоб пройти далі у турнірі підопічним Мірчи Луческу неодмінно треба забивати у Бельгії.

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