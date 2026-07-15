Прожитковий мінімум впливає на розміри соціальних виплат. Від нього також залежать окремі види державної допомоги, податкова соціальна пільга та граничний дохід для її застосування.

Кабінет Міністрів уже визначив основні соціальні показники, відповідно до яких планують формувати Державний бюджет на 2027 рік. Серед них нові розміри прожиткового мінімуму для різних категорій населення.

Проте, це поки що не остаточні суми, а орієнтири, закладені у постанові №793 Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки.

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Яким буде прожитковий мінімум 2027 року та що планують урядовці, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Прожитковий мінімум 2027: які суми пропонує уряд

Згідно з Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, у 2027 році планують встановити такі розміри прожиткового мінімуму:

на одну особу – 3 559 грн;

для дітей до 6 років – 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 3 895 грн;

прожитковий мінімум 2027 для працездатних осіб становитиме 3 691 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 878 грн.

Саме ці показники наразі закладені до Бюджетної декларації. Однак вони можуть змінитися під час підготовки та розгляду Державного бюджету на 2027 рік.

Прожитковий мінімум 2027 для працездатних та непрацездатних осіб

Окремо уряд визначив рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України №1768-III Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

У 2027 році планують застосовувати такі показники:

для працездатних осіб він становитиме 60% прожиткового мінімуму;

для осіб, які втратили працездатність, та людей з інвалідністю 100% прожиткового мінімуму;

для дітей це буде 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Економісти досить скептично оцінюють окремі показники, закладені у Бюджетній декларації. На їхню думку, частину прогнозів буде складно виконати, адже вони залежать від багатьох чинників, які зараз неможливо точно передбачити.

Зокрема, сумніви викликає прогнозований курс долара на 2027-2029 роки. Фахівці вважають, що дотриматися саме тих показників, які уряд заклав у Бюджетній декларації, навряд чи вдасться, оскільки валютний курс залежить не лише від рішень Національного банку, а й від економічної ситуації, міжнародної допомоги та перебігу війни.

Детальніше про те, чому економісти скептично оцінюють прогноз курсу долара, закладений у Бюджетній декларації, та чи зможе НБУ втримати саме такі показники, читайте в нашому матеріалі.

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