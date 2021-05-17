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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Футболіст Вулвергемптона отримав український паспорт

Макс Килман

Захисник англійського футбольного клубу Вулвергемптон Макс Кілман отримав український паспорт.

Про це повідомив сам футболіст журналістці Владі Седан.

— Я був дуже радий отримати український паспорт. Коли я його отримав, то моя мама була дуже щаслива. Вона хотіла зробити фотографію зі мною та паспортом у руках. Вся моя сім’я була щаслива, що він у мене є, – сказав Кілман.

Втім, 23-річний футболіст поки не зможе грати за національну команду України.

Причиною є сурові правила ФІФА, адже футболіст раніше виступав за збірну Англії з футзалу, тобто у Кілмана англійське спортивне громадянство.

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Кілман народився у Лондоні, але має українське коріння з боку матері та російські – з боку батька.

Україна розпочала підготовку до Євро-2020

15 травня футболісти збірної України прибули до Харкова на підготовчий тренувальний збір перед Євро-2020.

На збір прибули викликані гравці клубів УПЛ, а також легіонери Євген Макаренко та Олександр Зубков.

Решта гравців прибудуть після 23 травня, коли закінчаться чемпіонати, де грають їхні команди.

Джерело: Влада Седан

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