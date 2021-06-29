Головний тренер збірної Нідерландів з футболу Франк де Бур пішов з посади після незадовільного результату команди на Євро-2020.

Після нарад з представниками Федерації футболу Нідерландів сторони ухвалили рішення розірвати контракт. Його умовою було досягнення стадії 1/4 фіналу турніру, але Нідерланди вилетіли з турніру в 1/8 фіналу від Чехії.

– В очікуванні оцінки я вирішив не продовжувати роботу як національний тренер. Ясно, що мета не була досягнута, – заявив Де Бур, пояснивши своє звільнення наростальним тиском.

На посаді він був менш як рік. Він очолив збірну у вересні 2020 року, після того, як колишній тренер Рональд Куман погодився стати тренером Барселони. Під керівництвом де Бура Нідерланди провели 15 матчів.

На Євро-2020 його команда перемогла у всіх трьох матчах групи, але вилетіла на першій стадії плей-офф від Чехії (0:2), яка вважалася аутсайдером у цьому матчі.

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Джерело: Федерація футболу Нідерландів

Фото: Федерація футболу Нідерландів