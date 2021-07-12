It’s coming to Rome! Бонуччі потролив англійських фанів

Збірна Італії стала новим чемпіон Європи з футболу, обігравши у фіналі команду Англії (1:1) у серії пенальті 3:2.

Після матчу захисник Скуадри Адзурри Леонардо Бонуччі підійшов до оператора, який знімав подію та прокричав на камеру англійською мовою: It’s coming to Rome.

Таким чином, центрбек Ювентуса та збірної Італії відповів англійським вболівальникам, котрі протягом всього фінального матчу на Вемблі у Лондоні освистували Скуадру.

Ця фраза, яку сказав Бонуччі, є відсиланням до культової пісні англійських фанатів Three Lion і улюблених рядків із цієї композиції:

It’s c-o-mming home.

It’s c-o-mming home.

Football’s c-o-ming home.

Leonardo Bonucci to the camera after the penalty shootout : “IT’S COMING TO ROME!” pic.twitter.com/cJkTt5GzK0 — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 11, 2021

Після матчу Леонардо Бонуччі визнали найкращим гравцем фіналу. Саме він зрівняв рахунок у грі з англійцями у другому таймі та перевів гру в екстра-тайми. А в серії пенальті успішно реалізував свій удар, пробивши Пікфорда.

Перемога на Євро-2020 для італійців стала другою в історії. Вперше вони ставали чемпіонами Європи ще у 1968 році.