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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

It’s coming to Rome! Бонуччі потролив англійських фанів

Леонардо Бонуччі

Збірна Італії стала новим чемпіон Європи з футболу, обігравши у фіналі команду Англії (1:1) у серії пенальті 3:2.

Після матчу захисник Скуадри Адзурри Леонардо Бонуччі підійшов до оператора, який знімав подію та прокричав на камеру англійською мовою: It’s coming to Rome.

Таким чином, центрбек Ювентуса та збірної Італії відповів англійським вболівальникам, котрі протягом всього фінального матчу на Вемблі у Лондоні освистували Скуадру.

Ця фраза, яку сказав Бонуччі, є відсиланням до культової пісні англійських фанатів Three Lion і улюблених рядків із цієї композиції:

It’s c-o-mming home.

It’s c-o-mming home.

Football’s c-o-ming home.

Після матчу Леонардо Бонуччі визнали найкращим гравцем фіналу. Саме він зрівняв рахунок у грі з англійцями у другому таймі та перевів гру в екстра-тайми. А в серії пенальті успішно реалізував свій удар, пробивши Пікфорда.

Перемога на Євро-2020 для італійців стала другою в історії. Вперше вони ставали чемпіонами Європи ще у 1968 році.

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