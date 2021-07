It’s coming to Rome! Бонуччі потролив англійських фанів

Збірна Італії стала новим чемпіон Європи з футболу, обігравши у фіналі команду Англії (1:1) у серії пенальті 3:2.

Після матчу захисник Скуадри Адзурри Леонардо Бонуччі підійшов до оператора, який знімав подію та прокричав на камеру англійською мовою: It’s coming to Rome.

Таким чином, центрбек Ювентуса та збірної Італії відповів англійським вболівальникам, котрі протягом всього фінального матчу на Вемблі у Лондоні освистували Скуадру.

Ця фраза, яку сказав Бонуччі, є відсиланням до культової пісні англійських фанатів Three Lion і улюблених рядків із цієї композиції:

