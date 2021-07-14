Знаменитий форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі та футбольний клуб Барселона досягли принципової угоди про новий контракт. Гравець може залишитися у клубі ще на п’ять років.

За даними іспанського виднання, Мессі відіграє за Барселону п’ять сезонів.

34-річний гравець впевнений, що зможе виступати у цій команді на високому рівні ще протягом декількох років.

Окрім того, футболіст погодився на 50% зниження зарплати. Відповідні умови були прописані в угоді.

Як наголошують у виданні, Мессі прийняв умови Барселони, бо розуміє, що клуб знаходиться у важкій економічній ситуації. Він хоче показати приклад усім іншим молодим гравцям.

Гроші не стали проблемою в переговорах, а важливим питанням було оподаткування.

Переговори перебувають на просунутій стадії. Наразі юристи Барселони допрацьовують останні деталі угоди.

Офіційно про підписання нового контракту з Мессі каталонський клуб, ймовірно, оголосить в кінці липня.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Ліонель Мессі зіграв за Барселону у 35 матчах. На його рахунку 30 голів та 11 результативних передач.

Також він забив п’ять голів і зробив дві результативні передачі в шести поєдинках Ліги чемпіонів.

1 липня Ліонель Мессі став вільним агентом. Його угода із Барселоною була розрахована до 1 липня 2021 року.

Джерело: Diario Sport