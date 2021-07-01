Мессі став безробітним – його контракт із Барселоною закінчився

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став вільним агентом. Його угода із каталонською Барселоною була розрахована до 1 липня 2021 року.

Чимало ЗМІ писали, що блаугранас мали пролонгувати контракт з 34-річним футболістом, але про угоду так і не оголосили офіційно.

Водночас, аргентинець може підписати нову угоду із Барселоною, навіть формально перебуваючи без команди.

Наразі у каталонському клубі складна фінансова ситуація і керівництво Барси намагалося залучити нові інвестиції, щоб оформити нову угоду з Мессі, яку оцінюють у €200 млн.

Кольори Барселони Ліонель Мессі захищав з 2003 року, хоча у системі клубу перебував з 2000 року.

Всього за команду він провів 778 матчів, в яких забив 672 голи та віддав 305 результативних передач.

З блаугранас він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів та по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.