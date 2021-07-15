Члена олімпійської збірної України на Іграх-2020 у Токіо Вікторію Ус відправили на самоізоляцію після прильоту до Японії.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці у Facebook. Ус написала, що її відправили на самоізоляцію через те, що в одному літаку з нею летіли пасажири, у яких виявили коронавірусну інфекцію.

Після прильоту до Токіо веслувальницю відразу додали до списків потенційних контактів із хворими на Covid-19. Вікторії заборонили самостійно залишати готельний номер до наступних вказівок попри те, що щоденні тести на коронавірус показують негативний результат.

— 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, у деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на Covid-19. Нас одразу додали до списку близьких контактів з Covid-19 позитивними людьми, і тепер, попри те, що кожен ранок здаємо негативні тести, та те що ми вакциновані, ми не маємо права виходити з кімнати

Ус додала, що не такими вона уявляла Олімпійські ігри, але це нинішні реалії.

— Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс. З 15 липня нам дають можливість робити по одному тренуванню на день, окремо від інших спортсменів у власній bubble system і так до 20 липня, – зазначила спортсменка.

Ус претендує на нагороди у веслувальному слаломі. Вона єдина представниця від України у цьому виді спорту на Олімпіаді у Токіо.

Літні Олімпійські ігри у Токіо стартують 23 липня та триватимуть до 8 серпня 2021 року.

Фото: Вікторія Ус

Джерело: Вікторія Ус