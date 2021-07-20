Олімпійські ігри в Токіо обійшлися Японії в $15,4 млрд. Це дешевше, ніж попередні Олімпіади, які проходили в Лондоні та Пекіні.

Суму озвучив генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.

– Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії та уряд Токіо, склали $15,4 млрд, – заявив Муто.

Він додав, що близько $900 млн з цієї суми витратили на створення безпечних умов перебування через пандемію коронавірусу.

Для порівняння, літня Олімпіада в Пекіні (2008) оцінюється в $40 млрд, Ігри в Лондоні (2012) – в $17 млрд, а попередня Олімпіада в Ріо-де-Жанейро (2016) обійшлася в $13,1 млрд.

Літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.

Спочатку Олімпіада була запланована на 2020 рік, але через пандемію змагання змістили на один рік.

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Джерело: IOC Media