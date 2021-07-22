Шестеро польських плавців змушені відправитися додому з Олімпійських ігор в Токіо. Вони кілька днів перебували в Японії.

Президент Польської асоціації плавання (PZP) Павел Сломінські вибачився за відправлення додому спортсменів, назвавши це адміністративною помилкою.

– Я глибоко засмучений ситуацією з кваліфікацією наших плавців для участі в Олімпійських іграх у Токіо. Я розумію виправдану реакцію плавців, їхні емоції, звинувачення на адресу PZP, – сказав Сломінські після того, як деякі з спортсменів написали гнівні публікації в соцмережах.

За його словами, помилка сталася через “бажання дозволити якомога більшій кількості гравців і тренерів взяти участь у змаганнях”.

Плавці були включені в індивідуальні змагання, участь в яких залежала від запрошення від всесвітньої федерації плавання (FINA). Таке запрошення отримав тільки один спортсмен з семи, які відправилися до Японії.

За даними ЗМІ, це Кацпер Стокскі. Водночас Алісія Тхуж, Олександра Поланська, Пауліна Педа, Матеуш Хованец, Ян Козакевич і Якуб Краска, скоріш за все, будуть змушені покинути Олімпіаду.

Всього Польща відправила до Японії 23 плавці, але їхню кількість скоротили до 17 на підставі правил допуску FINA.

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Джерело: Rzeczpospolita, Ochrona24