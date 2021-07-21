Літні Олімпійські ігри у 2032 році прийматиме Австралія. Змагання проведуть у місті Брисбен, на сході країни.

Таке рішення у середу ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у Токіо, столиці Японії. Брисбен став єдиним містом, яке розглядали для проведення Олімпіади-2032. Його затвердили ще зимою.

Бажання провести літні змагання серед інших також озвучили Угорщина, Німеччина та Катар.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD! CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Очікується, що на Олімпіаду в Австралії витратять $5 млрд, а економічна вигода для країни буде утричі більшою – $17 млрд.

Витрати планують компенсувати продажем квитків, спонсорством і дозволами на трансляцію.

Після офіційного оголошення, що Брисбен стане організатором Ігор-2032, у місті почалися урочистості з феєрверками.

Олімпійські ігри-2032 стануть третіми для Австралії. Раніше змагання проводили у Мельбурні та у Сіднеї.

Минулого року Олімпійські ігри мали відбутися у Токіо, столиці Японії. Через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2021 рік. Церемонія відкриття відбудеться 23 липня, змагання триватимуть до 8 серпня.

Більше про Олімпіаду-2020 у Токіо читайте у матеріалі.