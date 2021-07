Літні Олімпійські ігри у 2032 році прийматиме Австралія. Змагання проведуть у місті Брисбен, на сході країни.

Таке рішення у середу ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у Токіо, столиці Японії. Брисбен став єдиним містом, яке розглядали для проведення Олімпіади-2032. Його затвердили ще зимою.

Бажання провести літні змагання серед інших також озвучили Угорщина, Німеччина та Катар.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021