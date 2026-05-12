Ізраїль на Євробаченні 2026: хто такий Ноам Беттан, який заспіває про токсичні стосунки
Ізраїль на Євробаченні 2026 представляє Ноам Беттан (Noam Bettan). Артист вийшов на сцену першого півфіналу під номером 10 з піснею Michelle.
Хто такий Ноам Беттан: біографія представника Ізраїлю на Євробаченні 2026
Ноам Беттан — 27-річний ізраїльський співак і автор пісень. Він народився у родині з французьким корінням і виріс у місті Раанана.
Артист вільно володіє французькою мовою. Свій музичний шлях він розпочав близько восьми років тому.
У 2023 році Беттан випустив дебютний альбом, а також низку синглів, які очолювали національні радіочарти в Ізраїлі та зібрали мільйони прослуховувань на стримінгових платформах.
На сцену Євробачення Ноам вийде після перемоги у шоу Hakokhav Haba (The Rising Star). Фінал відбору відбувся 20 січня 2026 року, а переможця визначили за результатами голосування журі та глядачів.
Цьогоріч участь Ізраїлю у конкурсі супроводжується гучним скандалом через війну в Газі. Низка країн оголосила бойкот Євробаченню 2026 через допуск ізраїльського представника до музичного змагання.
Серед них — Іспанія, одна з країн Великої п’ятірки, тобто засновниць конкурсу, а також Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія. Попри заклики відсторонити Ізраїль, Європейська мовна спілка дозволила країні брати участь у конкурсі.
Про що пісня Ноама Беттана – Michelle
Над композицією Michelle для Євробачення 2026 працювали сам Ноам Беттан, Надав Ахароні, Цліль Кліфі та Юваль Рафаель.
Композицію представили 5 березня 2026 року під час спеціального ефіру на Kan 11.
Michelle — це емоційна історія про токсичні стосунки, залежність і внутрішню боротьбу після розриву. У тексті поєднуються французька, англійська та іврит, що підсилює драматизм і особистий характер історії.
Головна героїня постає як водночас кохання і біль — “королева проблем”, від якої герой намагається відірватися, але не може перестати любити. Пісня поєднує тему втрати, ілюзій і надії на звільнення від емоційної залежності.
Ноам Беттан – Michelle: переклад пісні
Мішель
Ммм-ммм…
Мішель, це токсична любов
Я в темряві
Як ти залишила мене у тіні
Зірка без слави
Вона справді божевільна
Я встаю і падаю
О Мішель
Я більше не знаю що робити
Ти була моїм світлом
Боже, благаю, розбуди мене
Я впав у темряву
Поверни мені надію
І мою леді
Тож я танцюю, танцюю з болем
Ти побачиш як я сміюся, сміюся знову
Ти мій біль, я був лише фоном
Я кричав, кричав, кричав
Мішель
Я відпускаю тебе, прощай моя красуня
Я відпускаю тебе, але я люблю тебе
Королева біди
Мішель, Мішель, Мішель, Мішель
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
Прогулююсь
Флорентін
Океанські очі
Спогади
Я, я божеволію
Ангел, але чи це пекло
Захоплений у твоїй каруселі
Кругом, кругом
Під твоїм заклинанням
Мішель
Я відпускаю тебе, прощай моя красуня
Я відпускаю тебе, але я люблю тебе
Королева біди
Мішель, Мішель, Мішель, Мішель
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
І можливо в кінці
У нас все буде добре
Я молюсь за тебе
Що ти покохаєш
Серед сліз
Є хтось, хто почує
Є хтось, хто почує
(Мішель)
Я відпускаю тебе, прощай моя красуня
(Мішель)
Я відпускаю тебе, але я люблю тебе
Королева біди
(о-о-о…)
О, я люблю тебе
Королева біди
Мішель, Мішель, Мішель, Мішель