Ізраїль на Євробаченні 2026 представляє Ноам Беттан (Noam Bettan). Артист вийшов на сцену першого півфіналу під номером 10 з піснею Michelle.

Хто такий Ноам Беттан: біографія представника Ізраїлю на Євробаченні 2026

Ноам Беттан — 27-річний ізраїльський співак і автор пісень. Він народився у родині з французьким корінням і виріс у місті Раанана.

Артист вільно володіє французькою мовою. Свій музичний шлях він розпочав близько восьми років тому.

У 2023 році Беттан випустив дебютний альбом, а також низку синглів, які очолювали національні радіочарти в Ізраїлі та зібрали мільйони прослуховувань на стримінгових платформах.

На сцену Євробачення Ноам вийде після перемоги у шоу Hakokhav Haba (The Rising Star). Фінал відбору відбувся 20 січня 2026 року, а переможця визначили за результатами голосування журі та глядачів.

Цьогоріч участь Ізраїлю у конкурсі супроводжується гучним скандалом через війну в Газі. Низка країн оголосила бойкот Євробаченню 2026 через допуск ізраїльського представника до музичного змагання.

Серед них — Іспанія, одна з країн Великої п’ятірки, тобто засновниць конкурсу, а також Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія. Попри заклики відсторонити Ізраїль, Європейська мовна спілка дозволила країні брати участь у конкурсі.

Про що пісня Ноама Беттана – Michelle

Над композицією Michelle для Євробачення 2026 працювали сам Ноам Беттан, Надав Ахароні, Цліль Кліфі та Юваль Рафаель.

Композицію представили 5 березня 2026 року під час спеціального ефіру на Kan 11.

Michelle — це емоційна історія про токсичні стосунки, залежність і внутрішню боротьбу після розриву. У тексті поєднуються французька, англійська та іврит, що підсилює драматизм і особистий характер історії.

Головна героїня постає як водночас кохання і біль — “королева проблем”, від якої герой намагається відірватися, але не може перестати любити. Пісня поєднує тему втрати, ілюзій і надії на звільнення від емоційної залежності.

Ноам Беттан – Michelle: переклад пісні

Мішель

Ммм-ммм…

Мішель, це токсична любов

Я в темряві

Як ти залишила мене у тіні

Зірка без слави

Вона справді божевільна

Я встаю і падаю

О Мішель

Я більше не знаю що робити

Ти була моїм світлом

Боже, благаю, розбуди мене

Я впав у темряву

Поверни мені надію

І мою леді

Тож я танцюю, танцюю з болем

Ти побачиш як я сміюся, сміюся знову

Ти мій біль, я був лише фоном

Я кричав, кричав, кричав

Мішель

Я відпускаю тебе, прощай моя красуня

Я відпускаю тебе, але я люблю тебе

Королева біди

Мішель, Мішель, Мішель, Мішель

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

Прогулююсь

Флорентін

Океанські очі

Спогади

Я, я божеволію

Ангел, але чи це пекло

Захоплений у твоїй каруселі

Кругом, кругом

Під твоїм заклинанням

Мішель

Я відпускаю тебе, прощай моя красуня

Я відпускаю тебе, але я люблю тебе

Королева біди

Мішель, Мішель, Мішель, Мішель

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

І можливо в кінці

У нас все буде добре

Я молюсь за тебе

Що ти покохаєш

Серед сліз

Є хтось, хто почує

Є хтось, хто почує

(Мішель)

Я відпускаю тебе, прощай моя красуня

(Мішель)

Я відпускаю тебе, але я люблю тебе

Королева біди

(о-о-о…)

О, я люблю тебе

Королева біди

Мішель, Мішель, Мішель, Мішель

Ноам Беттан – Michelle: відео виступу

