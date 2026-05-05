Президент США Дональд Трамп припустив, що війна на Близькому Сході може тривати ще два-три тижні. Таку заяву він зробив після того, як Іран завдав ударів по території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це очільник Білого дому сказав в телефонному інтерв’ю з радіоведучим Г’ю Г’юїтом, повідомляє ABC News.

Трамп про війну з Іраном

У Дональда Трампа запитали, чи закінчилося перемир’я, проте у відповідь він зазначив, що не може цього сказати. На запитання, чи означають понеділкові бойові дії початок поновлення конфлікту з Іраном, очільник Білого дому заявив, що так чи інакше США переможуть.

Зараз дивляться

– Або ми укладемо правильну угоду, або ми дуже легко переможемо. З військової точки зору ми вже перемогли. У них було 159 кораблів. Тепер у них немає жодного. Вони всі на дні моря, – наголосив він.

Замість прямого підтвердження порушення перемир’я з боку Тегерана, Трамп зосередився на потужності американської армії.

Він припустив, що активна фаза війни триватиме ще від двох до трьох тижнів, наголосивши, що США не поспішають, оскільки мають підтримку суспільства.

Крім цього, Трамп додав, що США нібито тримають контроль над Ормузькою протокою.

Коментуючи занепокоєння щодо стрімкого зростання цін на нафту, Трамп припустив, що ціна за барель може піднятися до $250.

Водночас він назвав “геніальним” те, що в умовах кризи логістика змінилася і танкери тепер масово прямують до США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.