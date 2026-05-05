Зараз час летить стрімко, а життя сповнене метушні, тому багато хто забуває, що подорож — це не просто спосіб дістатися з пункту А в пункт Б. Це можливість відкрити для себе нові місця, познайомитися з цікавими людьми, відчути красу світу і, зрештою, збагатитися духовно.

Одним з найкращих способів дістатися місця призначення вважається залізниця. Факти ICTV дізнавалися, коли відкривається продаж квитків на потяг та як їх можна придбати.

Навіть попри війну потяги Укрзалізниці курсують до найбільших міст України та Європи. Це сучасний та безпечний вид транспорту, який дає змогу подорожувати з маленькими дітьми та тваринами.

Коли відкривається продаж квитків Укрзалізниці

Подорож потягом має багато переваг, серед яких комфортне купе та мальовничі краєвиди за вікном. Під час поїздки можна почитати цікаву книжку й розслабитися під перестук коліс. Це чудовий час, щоб відволіктися від повсякденних проблем і насолодитися моментом.

Але мандрівникам потрібно вчасно придбати квитки. Особливо це актуально влітку, коли починається сезон відпусток, і працівники офісів та промислових підприємств масово подорожують, їдуть відпочивати.

Коли відкривається продаж квитків на потяг:

Якщо раніше придбати квитки можна було за 45 днів до зазначеної дати, то зараз, щоб завадити роботі перекупників, придбати квиток можна за 20 днів до подорожі. Їх можна придбати на сервісі або в касі в проміжок часу між 8 та 9 годинами ранку.

Доволі часто пасажири повертають квитки, тому придбати такий проїзний документ можна через 30 хвилин після його повернення.

Варто звернути увагу, що деякі квитки можна купувати лише онлайн, зокрема це стосується потяга Київ-Варшава. Причому максимальна кількість проїзних документів, які може придбати одна людина – це чотири квитки.

на сайті Укрзалізниці За інформацією, оформити проїзний документ в паперовому або електронному вигляді можна за 20 діб.

Якщо йдеться про регіональні поїзди, а також електрички, то зазвичай придбати квиток можна максимум за 10 днів.

Якщо ви не встигли придбати квиток на поїзд, але треба дістатися до місця призначення, не варто засмучуватися. Є можливість придбати квитки, які повертають покупці.

Через війну порядок продажу змінюється. В Укрзалізниця роз’яснили, чому не всі квитки відкриваються у продаж за стандартні 20 днів до поїздки. За інформацією перевізника, на прямі рейси, зокрема №748/747 сполученням Київ — Тернопіль, місця стають доступними одразу після відкриття продажу.

Водночас для транзитних поїздів квитки можуть з’являтися пізніше — зазвичай у період від 10 до 1 доби до дати відправлення.

Де та коли можна придбати квиток на потяг за кордон

Наприклад, придбати квитки на потяг з Києва до Варшави можна за 20 днів до дати відправлення поїзда. Причому стартує продаж проїзних білетів о 9:00.

Якщо ви плануєте від’їжджати на свята або за популярними напрямками, то краще заздалегідь придбати посадковий талон. Обов’язково встановіть на телефон нагадування, щоб не пропустити перший день попереднього продажу квитків.

На сайті компанії зазначено, що квитки можна придбати кількома зручними способами:

на залізничному вокзалі



на офіційному сайті або в мобільному додатку Укрзалізниці для android та iOS

у застосунку Приватбанку



Деякі квитки можна придбати у застосунку Дія, зокрема це стосується потяга з Києва до Варшави. Завдяки сервісу Дія можна довести, що особа є реальною людиною. За допомогою цього застосунку також можна повернути квиток, але для цього потрібно мати електронний підпис.

