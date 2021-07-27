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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Плавець Романчук з рекордом України вийшов у фінал Олімпіади-2020 в Токіо

Михайло Романчук

У вівторок, 27 липня, український плавець Михайло Романчук здобув перемогу у півфінальному запливі на 800 м вільним стилем та з найкращим результатом вийшов у фінал Олімпіади-2020 у Токіо.

Українець подолав відповідну дистанцію за 7:41.28. Це приблизно на 1,5 секунди швидше, ніж попередній рекорд на чемпіонаті Європи в Будапешті 2021 року.

Таким чином спортсмен покращив власний результат та оновив рекорд України.

Ще один плавець України Сергій Фролов вийшов у фінал Олімпійських ігор 2020, посівши восьме місце в загальному рейтингу.

Фролов у 1/2 фіналу турніру проплив дистанцію за 7:47.67.

Загалом до фіналу потрапили топ-8 учасників.

  • Михайло Романчук (Україна) – 7.41,28;
  • Флоріан Велброк (Німеччина) – 7.41,77;
  • Фоберт Фінке (США) – 7.42,72;
  • Фелікс Авбек (Австрія) – 7.45,73;
  • Гільерме Коста (Бразилія) – 7.46,09;
  • Джек Маклафлін (Австралія) – 7.41,67;
  • Сергій Фролов (Україна) – 7.47,67;
  • Грегоріо Пальтриньєрі (Італія) – 7.47,73.

У четвер, 29 липня, відбудеться фінальний етап у цій дисципліні о 4.30 за київським часом.

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Фото: Getty Images

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