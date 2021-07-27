У вівторок, 27 липня, український плавець Михайло Романчук здобув перемогу у півфінальному запливі на 800 м вільним стилем та з найкращим результатом вийшов у фінал Олімпіади-2020 у Токіо.

Українець подолав відповідну дистанцію за 7:41.28. Це приблизно на 1,5 секунди швидше, ніж попередній рекорд на чемпіонаті Європи в Будапешті 2021 року.

Таким чином спортсмен покращив власний результат та оновив рекорд України.

Ще один плавець України Сергій Фролов вийшов у фінал Олімпійських ігор 2020, посівши восьме місце в загальному рейтингу.

Фролов у 1/2 фіналу турніру проплив дистанцію за 7:47.67.

Загалом до фіналу потрапили топ-8 учасників.

Михайло Романчук (Україна) – 7.41,28;

Флоріан Велброк (Німеччина) – 7.41,77;

Фоберт Фінке (США) – 7.42,72;

Фелікс Авбек (Австрія) – 7.45,73;

Гільерме Коста (Бразилія) – 7.46,09;

Джек Маклафлін (Австралія) – 7.41,67;

Сергій Фролов (Україна) – 7.47,67;

Грегоріо Пальтриньєрі (Італія) – 7.47,73.

У четвер, 29 липня, відбудеться фінальний етап у цій дисципліні о 4.30 за київським часом.