У вівторок, 27 липня, український плавець Михайло Романчук здобув перемогу у півфінальному запливі на 800 м вільним стилем та з найкращим результатом вийшов у фінал Олімпіади-2020 у Токіо.
Українець подолав відповідну дистанцію за 7:41.28. Це приблизно на 1,5 секунди швидше, ніж попередній рекорд на чемпіонаті Європи в Будапешті 2021 року.
Таким чином спортсмен покращив власний результат та оновив рекорд України.
Ще один плавець України Сергій Фролов вийшов у фінал Олімпійських ігор 2020, посівши восьме місце в загальному рейтингу.
Фролов у 1/2 фіналу турніру проплив дистанцію за 7:47.67.
Загалом до фіналу потрапили топ-8 учасників.
- Михайло Романчук (Україна) – 7.41,28;
- Флоріан Велброк (Німеччина) – 7.41,77;
- Фоберт Фінке (США) – 7.42,72;
- Фелікс Авбек (Австрія) – 7.45,73;
- Гільерме Коста (Бразилія) – 7.46,09;
- Джек Маклафлін (Австралія) – 7.41,67;
- Сергій Фролов (Україна) – 7.47,67;
- Грегоріо Пальтриньєрі (Італія) – 7.47,73.
У четвер, 29 липня, відбудеться фінальний етап у цій дисципліні о 4.30 за київським часом.