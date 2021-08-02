Українка Алла Черкасова вийшла до півфіналу змагань з вільної боротьби серед жінок у категорії до 68 кг.

В 1/4 фіналу українська спортсменка здолала представницю Німеччини Анну Шелл.

У першому періоді Черкасова повела з рахунком 4:0, а в другому лише додала обертів та здобула чисту перемогу з рахунком 6:0.

За вихід до фіналу Черкасова побореться з американською атлеткою Тамірою Менса-Сток. Півфінальні сутички розпочнуться 2 серпня з 12.00 за київським часом.

В 1/8 фіналу українка впевнено здолала представницю Польщі Агнешку Вещек з рахунком 11:0.

Для 32-річної Алли Черкасової це друга Олімпіада. На Іграх-2016 у Ріо вона посіла лише 11 сходинку, хоча того ж року стала чемпіонкою Європи.

У 2018 році на чемпіонаті світу у Будапешті Черкасова стала чемпіонкою світу, а наступного року здобула перемогу на чемпіонаті Європи.

Станом на ранок, 2 серпня, у скарбничці України на літніх Олімпійських іграх у Токіо є одна срібна та п’ять бронзових нагород.