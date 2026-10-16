У листопаді українські пенсіонери продовжать отримувати виплати з урахуванням індексації, проведеної навесні, та встановлених доплат.

Факти ICTV розповідають, якими будуть пенсії з 1 листопада 2026 року, які мінімальні суми встановлені для різних категорій громадян, хто має право на вікові надбавки та що потрібно знати пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій України.

Чи буде перерахунок пенсій з 1 листопада

Остання загальна індексація пенсій відбулася 1 березня 2026 року. Перерахунок провели відповідно до постанови Кабміну № 236. Коефіцієнт індексації становив 1,121, тобто пенсії, які підлягали перерахунку, збільшили на 12,1%. При цьому розмір підвищення обмежили сумою 2 595 грн, а мінімальна доплата за результатами індексації становила 100 грн.

Зараз дивляться

Законодавство передбачає окремі перерахунки для певних категорій громадян. Зокрема, з 1 квітня 2026 року Пенсійний фонд автоматично перерахував виплати пенсіонерам, які продовжували працювати та набули необхідного страхового стажу або права на врахування заробітної плати.

Окремого загального перерахунку пенсій з 1 листопада 2026 року не передбачено. Тому більшості одержувачів не варто очікувати підвищення виплат цього місяця.

Мінімальні пенсії з 1 листопада 2026 року

Розміри мінімальних пенсійних гарантій, установлені на 2026 рік, продовжують діяти в листопаді. Відповідно до постанови Кабміну № 236, суми залежать від віку людини, страхового стажу, статусу пенсіонера та підстав призначення виплати.

Для окремих категорій громадян передбачені такі мінімальні розміри пенсійного забезпечення:

4 213 грн – для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років за наявності страхового стажу не менше ніж 30 років у жінок і 35 років у чоловіків, а також для громадян віком від 80 років за наявності стажу не менше ніж 20 років у жінок і 25 років у чоловіків;

4 050 грн – для пенсіонерів віком від 70 до 80 років за наявності необхідного страхового стажу: 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Якщо стажу недостатньо, розмір доплати визначають пропорційно до набутого страхового стажу;

3 725 грн – для пенсіонерів віком до 70 років за наявності необхідного страхового стажу, а також для людей з інвалідністю I групи;

3 406 грн – для інших категорій непрацюючих пенсіонерів, на яких поширюються відповідні гарантії.

Окремі мінімальні розміри встановлені для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони становлять:

I група – 11 041,85 грн;

II група – 8 838,60 грн;

III група – 6 808,95 грн.

Ці суми передбачені для відповідних категорій одержувачів. Фактичний розмір пенсії залежить від підстав її призначення.

Вікові доплати до пенсій у листопаді

Пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Її призначають відповідно до встановлених правил, зокрема з урахуванням загального розміру пенсійної виплати.

За умови, що пенсія не перевищує 10 340,35 грн, розмір вікової доплати становить:

від 70 до 75 років – 300 грн;

від 75 до 80 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

Такі надбавки не потрібно оформлювати щомісяця. Після виникнення права на виплату Пенсійний фонд призначає її відповідно до встановлених вимог.

Зазначені суми є максимально можливими доплатами для відповідних вікових груп. Проте, якщо пенсія наближається до граничного показника 10 340,35 грн, надбавку зменшують так, щоб загальна виплата не перевищувала цю суму.

Наприклад, якщо пенсіонеру від 75 до 80 років нараховують пенсію в розмірі 10 000 грн, він отримає не 456 грн, а 340,35 грн. Саме стільки потрібно, щоб загальна сума виплати становила 10 340,35 грн. Деталі читайте тут.

Пенсії з 1 листопада: зміни для переселенців

Пенсійний фонд України роз’яснив порядок виплат пенсій громадянам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і тепер фактично проживають на підконтрольній Україні території.

Законодавство передбачає обов’язкову фізичну ідентифікацію для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях. При цьому частина громадян уже переїхала на підконтрольну територію, але в пенсійній справі досі зазначена адреса на ТОТ.

У такій ситуації пенсіонер може перевести виплату пенсії за адресою фактичного проживання в Україні.

Відповідно до статті 47 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсію виплачують за місцем фактичного проживання, зазначеним у заяві. Зареєстрована або задекларована адреса при цьому не є визначальною.

Як перевести виплату пенсії за новою адресою

Подати заяву про зміну місця виплати пенсії можна двома способами:

Особисто – звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Онлайн – скористатися особистим кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Після опрацювання заяви до пенсійної справи вносять інформацію про фактичне місце проживання пенсіонера на підконтрольній Україні території.

За роз’ясненням Пенсійного фонду, таке переведення є підставою для продовження виплати пенсії протягом строку її призначення незалежно від проходження фізичної ідентифікації.

Обов’язок проходити фізичну ідентифікацію визначений законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та постановою № 299.

Що буде з пенсіями з 1 листопада 2026 року

У листопаді пенсіонери отримуватимуть виплати з урахуванням березневої індексації, установлених мінімальних гарантій та належних їм доплат. Загального перерахунку для всіх одержувачів з 1 листопада не передбачено.

Розмір пенсії залежить від категорії одержувача, страхового стажу, віку та інших передбачених законодавством умов. Пенсіонерам, які продовжують працювати, варто враховувати окремий перерахунок, проведений у квітні, а громадянам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, перевірити адресу виплати пенсії та за потреби подати заяву про її переведення за фактичним місцем проживання.

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