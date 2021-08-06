Динамо проведе товариський матч з міланським Інтером – дата

Чемпіон України з футболу київське Динамо та чемпіон Італії міланський Інтер проведуть товариський матч.

Клуби досягли домовленості про проведення спарингу, що запланований на 14 серпня. Гра відбудеться у Монці, в Італії, на стадіоні U-Power Stadium.

Початок зустрічі заплановано на 19.30 за київським часом.

Нерадзурі на своєму сайті підтвердили спаринг зазначивши, що його транслюватиме у прямому ефірі Sky Sport.

11 серпня підопічні Мірчи Луческу проведуть перенесений матч першого туру української Прем’єр-ліги проти закарпатського Миная.

Міланський Інтер розпочне захист титулу чемпіонів Серії А у сезоні-2021/22 з 21 серпня, коли стартує черговий розіграш чемпіонату Італії.

Динамо презентувало форму на сезон-2021/22

Перед стартом чемпіонату України кияни представили два комплекти форми на новий сезон.

Головний комплект форми виконаний у біло-блакитних кольорах із ромбовими елементами. Виїзний комплект форми повторює домашній екземпляр, але виконаний у блакитних та темно-синіх кольорах.

Фото: FC Dynamo Kyiv