Київ – це ми! Динамо презентувало два комплекти форми на сезон-2021/22

Київське Динамо презентував відразу два комплекти футбольної форми на сезон-2021/22.

Головний комплект форми виконаний у біло-блакитних кольорах із ромбовими елементами. Виїзний комплект форми повторює домашній екземпляр, але виконаний у блакитних та темно-синіх кольорах.

— Нові комплекти форми — це сучасна інтерпретація спортивного одягу 90-х років, який відрізняється різноманітними принтами та яскравими кольорами. Також, це данина поваги перемогам клубу протягом останнього десятиліття ХХ сторіччя, кульмінацією якого стало завоювання восьми титулів чемпіонів України та п’яти Кубків України, – йдеться на сайті біло-синіх.

Дизайн екіпірування розробив американський бренд спортивного одягу New Balance.

На джерсі розміщений шеврон клубу Динамо Київ, прапор України, логотип спортивного бренду та гасло: Київ – це ми, що символізує єдність команди з містом та фанатами.

У презентації форми взяли участь футболісти клубу: Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Богдан Леднєв та Григорій Бущан.

Новий комплект біло-синіх доступний для купівлі у Fan-shop клубу на НСК Олімпійський, онлайн та інтернет-магазині New Balance із 29 липня. А з 30 липня форма з’явиться у продажу у концептуальних магазинах бренду New Balance.

У новому комплекті підопічні Мірчи Луческу вперше зіграють 1 серпня проти рівненського Вереса у другому турі УПЛ.

New Balance та Динамо продовжили свою співпрацю та підписали контракт ще на три сезони до 2023/24.

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Фото: ФК Динамо Київ