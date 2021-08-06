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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Скандал з Тимановською: МОК позбавив акредитації двох білоруських тренерів

Христина Тимановська

З Олімпійських ігор в Токіо вислали двох білоруських тренерів, які намагалися силоміць вивезти з Японії атлетку Христину Тимановську.

Через інцидент члени тренерського штабу Артур Шумак та Юрій Мойсевич втратили акредитації.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

– В інтересах добробуту спортсменів НОК Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід, МОК позбавив акредитації двох тренерів – Артура Шумака та Юрія Мойсевича.

Білоруським тренерам наказали негайно покинути Олімпійське селище, що вони й зробили.

Скандал з Тимановською

Білоруську атлетку Христину Тимановську хотіли силоміць вивезти з Токіо до завершення її змагань.

Тимановська висловилася з критикою про тренерів у соцмережі Instagram. За словами спортсменки, її без попередження внесли у списки для участі в естафеті, не поцікавившись її станом і готовністю.

За день до того, як вона мала брати участь в інших змаганнях, коучі прийшли до її кімнати та наказали збирати речі.

В аеропорту атлетка попросила допомоги у поліцейських, вона боялася повертатися в Білорусь через ймовірне ув’язнення.

Її захистила японська влада, після чого Тимановська поїхала у Відень (Австрія). МОК ініціював розслідування справи.

Фото: Христина Тимановська

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