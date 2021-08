З Олімпійських ігор в Токіо вислали двох білоруських тренерів, які намагалися силоміць вивезти з Японії атлетку Христину Тимановську.

Через інцидент члени тренерського штабу Артур Шумак та Юрій Мойсевич втратили акредитації.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021