З Олімпійських ігор в Токіо вислали двох білоруських тренерів, які намагалися силоміць вивезти з Японії атлетку Христину Тимановську.

Через інцидент члени тренерського штабу Артур Шумак та Юрій Мойсевич втратили акредитації.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

– В інтересах добробуту спортсменів НОК Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід, МОК позбавив акредитації двох тренерів – Артура Шумака та Юрія Мойсевича.

In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2 — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

Білоруським тренерам наказали негайно покинути Олімпійське селище, що вони й зробили.

Скандал з Тимановською

Білоруську атлетку Христину Тимановську хотіли силоміць вивезти з Токіо до завершення її змагань.

Тимановська висловилася з критикою про тренерів у соцмережі Instagram. За словами спортсменки, її без попередження внесли у списки для участі в естафеті, не поцікавившись її станом і готовністю.

За день до того, як вона мала брати участь в інших змаганнях, коучі прийшли до її кімнати та наказали збирати речі.

В аеропорту атлетка попросила допомоги у поліцейських, вона боялася повертатися в Білорусь через ймовірне ув’язнення.

Її захистила японська влада, після чого Тимановська поїхала у Відень (Австрія). МОК ініціював розслідування справи.

Фото: Христина Тимановська