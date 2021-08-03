Скандал з білоруською спортсменкою Тимановською: МОК розпочав розслідування

Міжнародний Олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування у справі білоруської спортсменки Христини Тимановської.

Нещодавно атлетку після критики спортивних чиновників намагалися силоміць вивезти з Токіо, де наразі проходить Олімпіада, до Білорусі. Тимановська звернулася по допомогу і попросила притулку в Польщі.

Вона уже отримала польську гуманітарну візу та наразі перебуває у своєму посольстві у столиці Японії.

МОК закликав Національний олімпійський комітет Білорусі подати свій звіт про інцидент до кінця дня 3 серпня.