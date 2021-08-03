Скандал з білоруською спортсменкою Тимановською: МОК розпочав розслідування

Міжнародний Олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування у справі білоруської спортсменки Христини Тимановської.
Нещодавно атлетку після критики спортивних чиновників намагалися силоміць вивезти з Токіо, де наразі проходить Олімпіада, до Білорусі. Тимановська звернулася по допомогу і попросила притулку в Польщі.
Вона уже отримала польську гуманітарну візу та наразі перебуває у своєму посольстві у столиці Японії.
МОК закликав Національний олімпійський комітет Білорусі подати свій звіт про інцидент до кінця дня 3 серпня.
– Нам потрібно встановити всі факти, що може зайняти час. Передусім ми турбуємося про спортсменку, – заявив речник МОК Марк Адамс.
Білорусь пояснила свій вчинок тим, що в атлетки несприятливий емоційно-психологічний стан. Натомість її чоловік, який після новин одразу поїхав до Києва, заявив, що Тимановська почувається нормально.
На інцидент відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен. Він назвав спробу вивезти спортсменку до Білорусі актом транснаціональних репресій режиму Лукашенка та наступом на свободу слова.
– Такі дії порушують олімпійський дух, основні права і є недопустимими.
Скандал з Христиною Тимановською
24-річна білоруська атлетка Христина Тимановська висловила в Instagram критику щодо спортивних керівників. За її словами, її без попередження внесли до списків на змагання в естафеті на 400 м, не поцікавившись готовністю та станом.
2 серпня атлетка мала брати участь в забігу на 200 м, однак тренери відсторонили її від змагань і наказали збирати речі.
В аеропорту Тимановська звернулася по допомогу до поліції – її захистила японська влада. Детальніше про скандал з Христиною Тимановською на Олімпіаді читайте в матеріалі.