С Олимпийских игр в Токио выслали двух белорусских тренеров, которые пытались силой вывезти из Японии атлетку Кристину Тимановскую.

Из-за инцидента члены тренерского штаба Артур Шумак и Юрий Мойсевич потеряли аккредитации.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

— В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК лишил аккредитации двух тренеров — Артура Шумака и Юрия Мойсевича.

In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2 — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

Белорусским тренерам приказали немедленно покинуть Олимпийскую деревню, что они и сделали.

Скандал с Тимановской

Белорусскую атлетку Кристину Тимановскую хотели силой вывезти из Токио до завершения ее соревнований.

Тимановская высказалась с критикой о тренерах в соцсети Instagram. По словам спортсменки, ее без предупреждения внесли в списки для участия в эстафете, не поинтересовавшись ее состоянием и готовностью.

За день до того, как она должна была участвовать в других соревнованиях, коучи пришли в ее комнату и приказали собирать вещи.

В аэропорту атлетка попросила помощи у полицейских, она боялась возвращаться в Беларусь из-за возможного заключения.

Ее защитили японские власти, после чего Тимановская поехала в Вену (Австрия). МОК инициировал расследование дела.

Фото: Кристина Тимановская