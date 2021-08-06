С Олимпийских игр в Токио выслали двух белорусских тренеров, которые пытались силой вывезти из Японии атлетку Кристину Тимановскую.
Из-за инцидента члены тренерского штаба Артур Шумак и Юрий Мойсевич потеряли аккредитации.
Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.
— В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК лишил аккредитации двух тренеров — Артура Шумака и Юрия Мойсевича.
In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2
— IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021
Белорусским тренерам приказали немедленно покинуть Олимпийскую деревню, что они и сделали.
Скандал с Тимановской
Белорусскую атлетку Кристину Тимановскую хотели силой вывезти из Токио до завершения ее соревнований.
Тимановская высказалась с критикой о тренерах в соцсети Instagram. По словам спортсменки, ее без предупреждения внесли в списки для участия в эстафете, не поинтересовавшись ее состоянием и готовностью.
За день до того, как она должна была участвовать в других соревнованиях, коучи пришли в ее комнату и приказали собирать вещи.
В аэропорту атлетка попросила помощи у полицейских, она боялась возвращаться в Беларусь из-за возможного заключения.
Ее защитили японские власти, после чего Тимановская поехала в Вену (Австрия). МОК инициировал расследование дела.
Фото: Кристина Тимановская