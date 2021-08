С Олимпийских игр в Токио выслали двух белорусских тренеров, которые пытались силой вывезти из Японии атлетку Кристину Тимановскую.

Из-за инцидента члены тренерского штаба Артур Шумак и Юрий Мойсевич потеряли аккредитации.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021