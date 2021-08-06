Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Скандал с Тимановской: МОК лишил аккредитации двух белорусских тренеров

Христина Тимановська

С Олимпийских игр в Токио выслали двух белорусских тренеров, которые пытались силой вывезти из Японии атлетку Кристину Тимановскую.

Из-за инцидента члены тренерского штаба Артур Шумак и Юрий Мойсевич потеряли аккредитации.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

— В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК лишил аккредитации двух тренеров — Артура Шумака и Юрия Мойсевича.

Белорусским тренерам приказали немедленно покинуть Олимпийскую деревню, что они и сделали.

Скандал с Тимановской

Белорусскую атлетку Кристину Тимановскую хотели силой вывезти из Токио до завершения ее соревнований.

Тимановская высказалась с критикой о тренерах в соцсети Instagram. По словам спортсменки, ее без предупреждения внесли в списки для участия в эстафете, не поинтересовавшись ее состоянием и готовностью.

За день до того, как она должна была участвовать в других соревнованиях, коучи пришли в ее комнату и приказали собирать вещи.

В аэропорту атлетка попросила помощи у полицейских, она боялась возвращаться в Беларусь из-за возможного заключения.

Ее защитили японские власти, после чего Тимановская поехала в Вену (Австрия). МОК инициировал расследование дела.

Фото: Кристина Тимановская

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка