Шахтар – Шериф: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів-2021/2022

15 вересня донецький Шахтар та тираспольський Шериф зустрінуться у межах матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. Гра відбудеться у молдовському Тирасполі на стадіоні Шериф. Початок матчу о 19.45 за київським часом.

За прогнозами букмекерів, у гірників більше шансів на перемогу, ніж у дебютанта основної сітки турніру – Шерифа.

Тріумф підопічний Роберто Де Дзербі оцінюють в 1.95. На успіх тираспольців приймають ставки з коефіцієнтом 4.20. А от на нічию у цьому поєдинку дають 3.60.

На перемогу підопічних українського спеціаліста Юрія Вернидуба після компенсованого часу або серії пенальті дають 1.94, а на гірників — 1.25.

Із коефіцієнтом 1.66 приймають ставки на те, що першими заб’ють м’яч у ворота гравці Шахтаря, а от на те, що сильнішими виявляться тираспольці дають 2.55. Ймовірність того, що жодна з команд не зможе забити оцінюють у 11.00.

Команди вже перетиналися на стадії кваліфікації у Лізі чемпіонів-2003/2004. Так, вдома Шериф відстояв нічию (0:0), але в гостях поступився гірникам (0:2).

На Кубку Співдружності у 2009 році тираспольці змогли обіграти Шахтар – 4:0.

Шахтар успішно подолав два кваліфікаційні раунди у цьому сезоні. Гірники здобули перемогу над бельгійським Генком і французьким Монако.

Водночас Шериф поборов албанську Теуту, вірменський Алашкерт, сербську Црвену Звезду і хорватське Динамо.

Підопічні Вернидуба стали першими гравцями з Молдови, які зіграють в груповому етапі ЛЧ.

Тираспольський Шериф єдиний дебютант цього сезону та 146 клуб, що зіграє у цьому етапі.