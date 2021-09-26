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Марія Степанюк |
Джошуа — Усик: текстова онлайн-трансляція бою

Джошуа — Усик: текстова онлайн-трансляція бою

25 вересня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні відбудеться вечір боксу, в головному бою якого зійдуться українець Олександр Усик та чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер. Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.55. Тоді як успіх Усика оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають — 21.0.

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Джошуа — Усик: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Для Усика це буде третій бій у надважкій вазі. У дебютному поєдинку в гевівейті українець здолав 38-річного американця Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій. Перемогу над Дереком Чісорою він оформив після 12 раундів за рішенням суддів.

В останніх п’яти боях Ентоні здобув чотири перемоги, дві з яких дострокові й іще дві – за рішенням суддів. Британець програв лише раз, коли вперше зустрівся з мексиканцем Енді Руїсом.

Чемпіонський бій Джошуа – Усик відбудеться не раніше 23.55.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:36 - 26 вересня
5 раунд

Джошуа в цьому раунді був більш активним. Усик кілька разів влучив по британцеві.

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00:32 - 26 вересня
4 раунд

В Усика видніється синяк під правим оком, напевно після зіткнення боксерів головами. Раунд рівний.

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00:28 - 26 вересня
3 раунд

Усик влучив лівою прямим в голову і трошки похитнув Джошуа. Потім ще кілька разів пробив по корпусу. Однозначно раунд за українцем.

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00:23 - 26 вересня
2 раунд

Усик добре працює корпусом, але поки рідко пробиває. Джошуа кілька разів пробив по блоку.

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00:20 - 26 вересня
1 раунд

Придивлялися один до одного боксери. У першому раунді поки було мало ударів, але Усик виглядає активніше. Виділити когось важко, адже ударів було мінімум. Але Усик виглядав більш активним.

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00:15 - 26 вересня

Бій розпочався! Тримаємо кулаки за Усика!

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00:13 - 26 вересня

Майкл Баффер нагадує, що бій триватиме максимум 12 раундів. Головний рефері із Британії Майкл Александер.

Судівський підрахунок вестимуть: Віктор Фесечко (Україна), Говард Фостер (Велика Британія) та Стів Вайсфелд (США).

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00:05 - 26 вересня

А зараз на ринг виходить Ентоні Джошуа – чинний чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

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00:00 - 26 вересня

Легендарний Майкл Баффер оголошує, що першим на ринг виходить український боксер Олександр Усик!

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23:59 - 25 вересня

На поєдинку в Олександра потужна підтримка – присутні Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.

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