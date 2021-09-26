25 вересня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні відбудеться вечір боксу, в головному бою якого зійдуться українець Олександр Усик та чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер. Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.55. Тоді як успіх Усика оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають — 21.0.

Для Усика це буде третій бій у надважкій вазі. У дебютному поєдинку в гевівейті українець здолав 38-річного американця Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій. Перемогу над Дереком Чісорою він оформив після 12 раундів за рішенням суддів.

В останніх п’яти боях Ентоні здобув чотири перемоги, дві з яких дострокові й іще дві – за рішенням суддів. Британець програв лише раз, коли вперше зустрівся з мексиканцем Енді Руїсом.

Чемпіонський бій Джошуа – Усик відбудеться не раніше 23.55.