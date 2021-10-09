Стали відомі імена номінантів на Золотий м’яч

Французький журнал France Football представив список претендентів на Золотий м’яч – нагороду найкращому футболістові світу. У 2021 році на приз претендують 30 гравців.

Список претендентів на Золотий м’яч

Ніколо Барелла – Інтер;

Карім Бензема – Реал;

Леонардо Бонуччі – Ювентус;

Кевін де Брейне – Манчестер Сіті;

Джорджо К’єлліні – Ювентус;

Кріштіану Роналду – Манчестер Юнайтед;

Рубен Діаш – Манчестер Сіті;

Джанлуїджі Доннарумма – ПСЖ;

Бруну Фернандеш – Манчестер Юнайтед;

Філ Фоден – Манчестер Сіті;

Ерлінг Холанд – Боруссія Д;

Жоржиньйо – Челсі;

Гаррі Кейн – Тоттенхем Хотспур;

Н’Голо Канті – Челсі;

Сімон К’єр – Мілан;

Сесар Аспілікуета – Челсі;

Роберт Левандовський – Баварія;

Ромелу Лукаку – Челсі;

Ріяд Марез – Манчестер Сіті;

Лаутаро Мартінес – Інтер;

Кіліан Мбаппе – ПСЖ;

Ліонель Мессі – ПСЖ;

Лука Модріч – Реал;

Жерар Морено – Вільярреал;

Мейсон Маунт – Челсі;

Неймар – ПСЖ;

Педрі – Барселона;

Мохамед Салах – Ліверпуль;

Рахім Стерлінг – Манчестер Сіті;

Луїс Суарес – Атлетіко.

Відомо, що переможця офіційно оголосять 29 листопада 2021 року, а нагороду France Football вручать найкращому гравцеві року в театрі Шатле у Парижі.

За всю історію Золотого м’яча найбільше нагород отримали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Йоган Кройф, Мішель Платіні, Марко ван Бастен.

У 2020 році офіційну церемонію вручення Золотого м’яча від France Football не проводили через пандемію коронавірусу у світі.

Джерело: France Footbal