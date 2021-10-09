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Юлія Захарченко |

Стали відомі імена номінантів на Золотий м’яч

Стали відомі імена номінантів на Золотий м’яч

Французький журнал France Football представив список претендентів на Золотий м’яч – нагороду найкращому футболістові світу. У 2021 році на приз претендують 30 гравців.

Список претендентів на Золотий м’яч

  • Ніколо Барелла – Інтер;
  • Карім Бензема – Реал;
  • Леонардо Бонуччі – Ювентус;
  • Кевін де Брейне – Манчестер Сіті;
  • Джорджо К’єлліні – Ювентус;
  • Кріштіану Роналду – Манчестер Юнайтед;
  • Рубен Діаш – Манчестер Сіті;
  • Джанлуїджі Доннарумма – ПСЖ;
  • Бруну Фернандеш – Манчестер Юнайтед;
  • Філ Фоден – Манчестер Сіті;
  • Ерлінг Холанд – Боруссія Д;
  • Жоржиньйо – Челсі;
  • Гаррі Кейн – Тоттенхем Хотспур;
  • Н’Голо Канті – Челсі;
  • Сімон К’єр – Мілан;
  • Сесар Аспілікуета – Челсі;
  • Роберт Левандовський – Баварія;
  • Ромелу Лукаку – Челсі;
  • Ріяд Марез – Манчестер Сіті;
  • Лаутаро Мартінес – Інтер;
  • Кіліан Мбаппе – ПСЖ;
  • Ліонель Мессі – ПСЖ;
  • Лука Модріч – Реал;
  • Жерар Морено – Вільярреал;
  • Мейсон Маунт – Челсі;
  • Неймар – ПСЖ;
  • Педрі – Барселона;
  • Мохамед Салах – Ліверпуль;
  • Рахім Стерлінг – Манчестер Сіті;
  • Луїс Суарес – Атлетіко.

Відомо, що переможця офіційно оголосять 29 листопада 2021 року, а нагороду France Football вручать найкращому гравцеві року в театрі Шатле у Парижі.

За всю історію Золотого м’яча найбільше нагород отримали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Йоган Кройф, Мішель Платіні, Марко ван Бастен.

У 2020 році офіційну церемонію вручення Золотого м’яча від France Football не проводили через пандемію коронавірусу у світі.

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Джерело: France Footbal

Фото: Getty Images

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