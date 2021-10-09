Стали відомі імена номінантів на Золотий м’яч

Французький журнал France Football представив список претендентів на Золотий м’яч – нагороду найкращому футболістові світу. У 2021 році на приз претендують 30 гравців.
Список претендентів на Золотий м’яч
- Ніколо Барелла – Інтер;
- Карім Бензема – Реал;
- Леонардо Бонуччі – Ювентус;
- Кевін де Брейне – Манчестер Сіті;
- Джорджо К’єлліні – Ювентус;
- Кріштіану Роналду – Манчестер Юнайтед;
- Рубен Діаш – Манчестер Сіті;
- Джанлуїджі Доннарумма – ПСЖ;
- Бруну Фернандеш – Манчестер Юнайтед;
- Філ Фоден – Манчестер Сіті;
- Ерлінг Холанд – Боруссія Д;
- Жоржиньйо – Челсі;
- Гаррі Кейн – Тоттенхем Хотспур;
- Н’Голо Канті – Челсі;
- Сімон К’єр – Мілан;
- Сесар Аспілікуета – Челсі;
- Роберт Левандовський – Баварія;
- Ромелу Лукаку – Челсі;
- Ріяд Марез – Манчестер Сіті;
- Лаутаро Мартінес – Інтер;
- Кіліан Мбаппе – ПСЖ;
- Ліонель Мессі – ПСЖ;
- Лука Модріч – Реал;
- Жерар Морено – Вільярреал;
- Мейсон Маунт – Челсі;
- Неймар – ПСЖ;
- Педрі – Барселона;
- Мохамед Салах – Ліверпуль;
- Рахім Стерлінг – Манчестер Сіті;
- Луїс Суарес – Атлетіко.
Відомо, що переможця офіційно оголосять 29 листопада 2021 року, а нагороду France Football вручать найкращому гравцеві року в театрі Шатле у Парижі.
За всю історію Золотого м’яча найбільше нагород отримали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Йоган Кройф, Мішель Платіні, Марко ван Бастен.
У 2020 році офіційну церемонію вручення Золотого м’яча від France Football не проводили через пандемію коронавірусу у світі.
Джерело: France Footbal