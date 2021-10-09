У суботу, 9 жовтня, відбувся матч Україна-Фінляндія у відборі на чемпіонат світу-2022 на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі. Зустріч завершилася перемогою України з рахунком 1:2.

Стартові склади

Україна : Пятов (К), Соболь, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

: Пятов (К), Соболь, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук. Фінляндія: Градецький (К), Араюурі, Тойвіо, Вяйсян, Алхо, Райтала, Камара, Лод, Лам, Пог’янпало, Пуккі.

Рахунок відкрила українська збірна на четвертій хвилині. Андрій Ярмоленко пройшов крізь оборону та з краю штрафного майданчика завдав удару в правий кут воріт. У воротаря Лукаса Градецький не було шансів дострибнути.

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Футболісти з Фінляндії вирішили не відставати й на 29 хвилині зрівняли рахунок поєдинку. Нападник Теему Пуккі вдарив з відскоку в кут воріт.

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Українські спортсмени зрозуміли, що їх не влаштовує така ситуація. Вже через п’ять хвилин Віктор Циганков передав до штрафної шкіряного Роману Яремчуку – футболіст без помилок вколотив м’яч.