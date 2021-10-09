Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Збірна України здобула перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022

Збірна України здобула перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, відбувся матч Україна-Фінляндія у відборі на чемпіонат світу-2022 на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі. Зустріч завершилася перемогою України з рахунком 1:2.

Стартові склади

  • Україна: Пятов (К), Соболь, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.
  • Фінляндія: Градецький (К), Араюурі, Тойвіо, Вяйсян, Алхо, Райтала, Камара, Лод, Лам, Пог’янпало, Пуккі.

Рахунок відкрила українська збірна на четвертій хвилині. Андрій Ярмоленко пройшов крізь оборону та з краю штрафного майданчика завдав удару в правий кут воріт. У воротаря Лукаса Градецький не було шансів дострибнути.

Футболісти з Фінляндії вирішили не відставати й на 29 хвилині зрівняли рахунок поєдинку. Нападник Теему Пуккі вдарив з відскоку в кут воріт.

Українські спортсмени зрозуміли, що їх не влаштовує така ситуація. Вже через п’ять хвилин Віктор Циганков передав до штрафної шкіряного Роману Яремчуку – футболіст без помилок вколотив м’яч.

Читайте
Вперше в історії: українка Монзуль судитиме матч збірної Англії у відборі на ЧС-2022

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка