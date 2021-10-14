Захисника мюнхенської Баварії та збірної Франції Лукаса Ернандеса можуть відправити за ґрати на шість місяців. І все через романтичну подорож зі своєю ж дружиною.

Справа в тому, що у лютому 2017 року п’яний Ернандес побив свою дружину Амелію прямо посеред вулиці. Але дівчина у відповідь застосовувала фізичну силу.

Тоді ж обом призначили місяць громадських робіт та заборонили наближатися один до одного упродовж півроку на відстань ближче, ніж 500 м.

Однак пара несподівано помирилася і в тому ж 2017-му одружилася. А вже через рік у них народився син.

У червні 2019 року вони разом їздили відпочивати. Про це порушення дізнались правоохоронці і власне через це 25-річному Ернандесу загрожує в’язниця.

Водночас у суду немає претензій щодо інциденту з бійкою, однак Лукас та Амелія зблизилися раніше дозволеного терміну. Тим паче вони повністю не виконали необхідний обсяг громадських робіт.

Між тим Ернандес вже подав апеляцію на рішення суду. 19 жовтня Вищий суд Мадрида розгляне цю справу. І чемпіон світу зобов’язаний прибути на нього.

Відзначимо, що 20 жовтня Баварія гратиме з Бенфікою у межах матчу Ліги чемпіонів. Тому, ймовірно, суд може пом’якшити вирок футболісту.

Джерело: AS