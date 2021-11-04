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Абрамова Юлія |

Артем Далакян завершує підготовку до захисту пояса чемпіона світу з боксу за версією WBA

Артем Далакян завершує підготовку до захисту пояса чемпіона світу з боксу за версією WBA

Український боксер, чемпіон світу WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) завершує підготовку до чергового захисту свого пояса чемпіона світу з боксу за версією WBA у найлегшій вазі (флайвейт до 50,8 кг).

Сьогодні провів відкрите тренування.

20 листопада українець буде битися проти Луїса Консепсьйона з Панами.

Далакян відновився після травми, отриманої під час захисту титулу у бою проти Хосбера Переса (17-3, 15 KO). Боксер зламав палець.

Зараз, за його словами, все загоїлося, відновилося і він готовий до бою.

Далакян вже вп’яте буде захищати свій титул.

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Український чемпіон світу Артем Далакян посів четверте місце в рейтингу найкращих боксерів планети у найлегшій ваговій категорії.

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